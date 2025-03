DRAMA FAMILIAR

Ex-atriz da Globo descobre câncer e diz que ex-marido teve caso com sua sobrinha: 'Não sei quem é pior'

Ela mantinha essa história em segredo por ter vergonha da situação

Fernanda Varela

Publicado em 10 de março de 2025 às 15:16

Isis de Oliveira Crédito: Reprodução

A ex-atriz da Globo Isis de Oliveira, famosa por papéis em novelas como Roque Santeiro e Que Rei Sou Eu?, está vivendo um verdadeiro drama. Hoje com 74 anos, ela enfrenta um câncer de pele e falou do sofrimento que carrega por seu ex-marido ter tido um caso com sua própria sobrinha.>

Ela, que é irmã de Luma de Oliveira, fez uma cirurgia no rosto para remover células cancerígenas neste sábado (8). "Ainda há células que precisam ser removidas. Mas não tenho medo, só gosto de saber o que está acontecendo", afirmou Isis, em entrevista ao Extra. A atriz contou que chegou a receber um diagnóstico errado da doença. Ela percebeu uma alteração no queixo e procurou um médico, que minimizou a gravidade da situação. Um mês depois, buscou outro médico e descobriu o câncer.>

Em um desabafo forte, Isis falou ainda sobre a dor ao descobrir que seu ex-marido, Hazem Roshdi, teve um caso com sua sobrinha. "Que merda de família é essa? Quando você pôde, teve tudo seu. E, quando precisa deles, não tem nada! Minha sobrinha teve um caso com meu ex-marido. Não sei quem é pior, se ele ou ela. Uma pessoa que faz isso com a tia vai para o inferno", disparou a atriz, que falou sobre a situação pela primeira vez. Ela mantinha essa história em segredo por ter vergonha da situação.>

Isis também fez críticas à irmã, Luma. Segundo a atriz, Luma morou no apartamento que ela comprou para os pais, mas é incapaz de procurar saber como vai a saúde dela. "Agora me pergunte se ela me dá uma ligação, se ela quer saber de mim? Não! Ela prefere cuidar de uma onça", declarou, debochando do fato da irmã ser madrinha de uma onça-pintada em uma ONG de Goiás.>