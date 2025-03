CINEMA

Marcelo Rubens Paiva reage a versão pirata de ‘Ainda Estou Aqui’ com imagem e som ‘filé’

O escritor se diverte ao encontrar DVD falsificado do longa vencedor do Oscar

O escritor Marcelo Rubens Paiva surpreendeu seus seguidores no último domingo (9) ao compartilhar um achado inusitado: uma versão pirata do filme Ainda Estou Aqui, baseado em seu livro homônimo. Com bom humor, ele publicou uma foto do DVD falsificado e brincou com um detalhe curioso da embalagem. >