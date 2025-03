ELA NÃO PARA

Karla Sofía Gascón manda indireta para brasileiros após polêmicas com 'Ainda Estou Aqui'

Atriz abusou da ironia ao parabenizar a vitória do filme de Walter Salles no Oscar

Anna Luiza Santos

Publicado em 7 de março de 2025 às 19:54

Karla Sofia Gascón e Fernanda Torres Crédito: Reprodução

A estrela de Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón foi protagonista de muitas polêmicas durante a corrida do Oscar, chegando até a ser atacada por internautas brasileiros após afirmar que a equipe de Fernanda Torres trabalhava com discurso de ódio. Nesta sexta-feira (07), a atriz não abaixou a cabeça diante do 'balança caixão' e decidiu mandar um recado para a nação brasileira, abusando de muita ironia. >

“É legal ver tantas pessoas vivendo com entusiasmo e comemorando. Parabéns, “Ainda Estou Aqui”, parabéns a todos os brasileiros que aproveitaram com amor e apoiaram os seus com respeito pelos outros participantes", escreveu em suas redes sociais.

>

No X, antigo Twitter, os fãs de Fernanda Torres criticaram a postura de Gascón. "Ela continua tentando fazer papel de vítima injustiçada e oprimida na internet", escreveu um internauta. "Deu parabéns e ficou usando ironia. Mulher insuportável", comentou um segundo.>

Karla Sofía participou de Emília Pérez, considerado o maior rival do filme de Walter Salles nas premiações de cinema em 2025. O filme recebeu 13 indicações ao Oscar. Ela também foi indicada a categoria de Melhor Atriz, assim como Fernanda Torres. >