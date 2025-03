APELO

Mãe de Lexa perde celular no carnaval e pede ajuda na web

Darlin Ferrattry deixou o aparelho em um camarote durante o Desfile das Campeãs e recorreu às redes sociais para tentar recuperá-lo

A empresária Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, usou as redes sociais no último domingo (9) para pedir ajuda após perder seu iPhone 15 na Marquês de Sapucaí. O incidente aconteceu em um camarote durante o Desfile das Campeãs do Carnaval 2025. >