MUITA EMOÇÃO

Mãe de Lexa desiste de desfilar na Unidos da Tijuca e se emociona na concentração: ‘Não faz sentido’

Darlin Ferrattry fala sobre a dificuldade de desfilar sem a filha Lexa, que acompanha o evento de casa após a perda de sua filha

Na concentração, a empresária foi vista emocionada ao conversar com integrantes da escola. Antes do evento, ela revelou o motivo de sua desistência. "Para mim, passar na avenida não tem sentido. Não é que eu não ame a escola, mas passar sem ela [Lexa] é complicado. Até porque o sonho dela era passar grávida, com a Sofia. Mas ela está lá em cima vendo a gente", disse, com lágrimas nos olhos, ao gshow .>