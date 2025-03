CARNAVAL

Depois do Camaleão, Bell Marques canta no camarote Villa

Camarote está localizado no circuito Barra-Ondina, próximo ao Morro do Gato

Aos 72 anos, Bell Marques esbanja saúde e fôlego para comandar nove shows em seis dias do Carnaval de Salvador. Nesta segunda-feira (3), após puxar o bloco Camaleão, o artista fará uma apresentação no camarote Villa, às 23h. >

"Sem dúvida, é uma época do ano especial para mim enquanto baiano e enquanto artista conectado ao Carnaval. Cantar em casa, nas ruas da minha cidade, sempre teve e sempre terá uma energia única. Fico muito feliz de seguir fazendo o que mais amo, meu trabalho e o que me move", celebrou o artista, que não descansa depois da folia.>

Localizado no circuito Dodô (Barra-Ondina), próximo ao Morro do Gato, o Camarote Villa conta dois mirantes, uma boate, dois palcos, espaço gourmet, ilhas de fast food, bares, SPA, salão de beleza e áreas de customização. >

No local, também há serviço Open Bar Super Premium, com whisky 12 anos, vodka, gin, cerveja, energético, refrigerante e água. Nesta segunda-feira, além de Bell Marques, passarão pelo palco principal do camarote a dupla Matheus e Kauan, Pagodart e Tayná Agazzi.>