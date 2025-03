VOLTOU

Após atraso de 6 horas, Igor Kannário 'bota pra virar' e arrasta multidão no Campo Grande

Apresentação estava prevista para o início da tarde e saiu por volta das 19h

O relógio se aproximava das 19h quando o cantor Igor Kannário chegou ao Circuito Osmar (Campo Grande). Embalado pela música "Bota pra Virar", o músico arrastou a multidão, mesmo com o atraso no desfile, marcado para o início da tarde.>

A reportagem não conseguiu contato com a assessoria do cantor. A apresentação de Kannário acontece após ele anunciar, no ano passado, que não se apresentaria mais no Carnaval. No trio, ele explicou por que mudou de ideia. "É por vocês. É por vocês que eu estou aqui, podem acreditar. Nada mais tem sentido pra mim no Carnaval, pode ter certeza", iniciou.>