ROMANCE NO AR

Cantor pede namorada em casamento em cima do trio de Igor Kannário, em Salvador

Vinny Nogueira foi um dos convidados do artista para o desfile desta segunda (3)

O cantor Vinny Nogueira surpreendeu a todos durante sua primeira apresentação no Carnaval de Salvador. Convidado do trio de Igor Kannário, ele pediu a namorada em casamento.>

"Estou realizando o sonho de tocar no maior Carnaval do mundo, ainda com um cara que eu sou muito fã. Minha namorada também está aqui. Venha cá, minha vida", iniciou.>