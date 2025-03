FOLIA

Sasha enfrenta chuva para curtir Carnaval de Salvador no meio da galera; veja vídeo

Filha de Xuxa está encantada com a folia soteropolitana



Fernanda Varela

Alô Alô Bahia

Publicado em 3 de março de 2025 às 19:35

Sasha e o marido, João Lucas Crédito: Reprodução

Sasha Meneghel mostrou que está mesmo fascinada pelo Carnaval de Salvador. A filha de Xuxa, que só tinha curtido a folia soteropolitana quando era pequenininha, está vivendo a experiência pela primeira vez e está amando.>

Nesta segunda (3), ela curtiu em cima do trio de Ivete Sangalo e encarou a chuva que caiu no circuito Dodô (Barra-Ondina) para curtiu no chão. Acompanhada do marido, João Lucas, ela ficou em uma parte cercada, mas perto dos foliões do bloco.>

Debaixo de chuva, Sasha curtiu a música Manda Ver, um dos sucessos da carreira de Ivete, quando estava na Banda Eva.>

Amor pelo Carnaval>

Sasha chegou a Salvador no sábado (2). A primeira parada da noite foi no Camarote Expresso 2222. Ela chegou acompanhada do marido, João Lucas, e de Dudu Barros.>

Em conversa rápida com o Alô Alô Bahia, ela revelou que ama a folia baiana. “É o primeiro dia no Carnaval de Salvador, eu amo salvador, eu amo Carnaval aqui. Eu estou feliz de estar de volta”, disse Sasha. Da varanda do Expresso, ela acompanhou a saída do Trio Armandinho, Dodô e Osmar e também do trio do Psirico, sob comando de Márcio Victor.>