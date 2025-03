FAMOSOS

Ex-BBB Diego Grossi abandona uso de celular para tratar vício em apostas: 'Perdemos uma casa'

Situação chegou a criar crise no casamento dele com sua parceira de confinamento, Franciele, com quem é casado há 10 anos

Fernanda Varela

Publicado em 3 de março de 2025 às 19:18

Diego Grossi Crédito: Reprodução

O ex-BBB Diego Grossi, da 14ª edição do programa, abriu o coração e falou sobre o vício em jogos de apostas. Atualmente, ele não tem mais celular e luta para superar a compulsão.>

"Quando vi, eu já estava sem controle. Então falar sobre isso foi bom, porque me ajudou a ter mais força. É uma luta. Você tem que cuidar da cabeça sempre, estar atento. É difícil", diz Diego para a Quem. "A gente chegou a perder uma casa. Foi bem ruim, vi que estava saindo do controle. Eu não tinha noção da quantidade de pessoas que sofrem com isso", completou.>

Diego é casado com Franciele, com quem se envolveu no BBB 14. Os dois são casados há 10 anos e chegaram a enfrentar uma crise por conta do vício de Diego. Eles ficaram dois meses separados e reataram.>

Fran falou sobre o caso. "Recebi mensagens de mulheres que não conseguem perdoar seus esposos porque perderam tudo. Ou que não sabem o que fazer. É muita tristeza. Recebi relatos pesados. [Decidi perdoar] pela nossa história e família, nosso filho. Eu amo ele. Ele teve uma recaída, mas atualmente não tem jogado. Está até sem celular", falou.>