TITÃS

Tony Bellotto descobre câncer no pâncreas e anuncia pausa na carreira: 'Nos vemos em breve'

Guitarrista do Titãs disse estar confiante para encarar tratamento

O guitarrista da banda Titãs, Tony Bellotto, 64 anos, descobriu um câncer no pâncreas. Em suas redes sociais, ele contou que a notícia veio após um exame de rotina. Por conta do tratamento, ele vai dar uma pausa na carreira.>

"Olá! Fazendo um exame de rotina eu fui diagnosticado com um tumor no pâncreas, e vou passar por uma cirurgia. Assistido pela doutora Fernanda Capareli e pelo doutor Marcel Cerqueira César Machado. Durante esse período vou me afastar temporariamente dos palcos, mas os Titãs seguem com a agenda planejada, acompanhados pelo músico Alexandre de Orio. Logo que eu me recupere, vou retornar os shows e as minhas atividades profissionais", iniciou.>