ELE VEIO

Igor Kannário puxa pipoca após anunciar que deixaria Carnaval de Salvador: 'É por vocês'

Príncipe do Gueto lotou o Circuito Osmar nesta segunda (3)

Igor Kannário mudou de ideia e decidiu se apresentar no Carnaval de Salvador. No ano passado, o artista disse que seria seu último ano na folia. Ele puxou a pipoca no Circuito Osmar, no Campo Grande, nesta segunda-feira (3).>