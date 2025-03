CHEGOU AO FIM?

Duda Guerra curte carnaval sem Benício Huck e gera especulações sobre fim do namoro

Recentemente, o casal comemorou 10 meses de relacionamento

Em meio às polêmicas e aos boatos de que teria tido problemas com os sogros pelo estilo de vida que leva, fazendo vídeos nas redes sociais e expondo sua vida, Duda Guerra curtiu o Carnaval no Rio de Janeiro sem a presença do namorado, Benício Huck. A cena levantou especulações de que os dois teriam terminado o namoro.>