Dois cachorros de Luciano Huck e Angélica morrem com horas de intervalo: 'Como dói'

Apresentadores lamentaram as perdas

Os dias têm sido difíceis para a família de Luciano Huck e Angélica. Eles perderam dois cachorros num intervalo curto de apenas um dia. Primeiro morreu Pupu, um yorkshire, de velhice. Depois foi a vez do border colie Ziggy.>

Em uma postagem emocionante, o apresentador do Domingão lamentou a perda. "Nossos cachorros são parte da nossa família. E quando perdemos um, é como se um pedacinho dela também se fosse. Mas ficam as lindas memórias", iniciou.>

"Ziggy era 'o meu'. O líder da matilha aqui de casa, o mais velho, o mais sábio. Lembro como se fosse hoje—há 13 anos e meio—quando Angélica me deu ele de presente. Veio dentro de uma caixa de papelão rolando no próprio cocô. Parecia um sachê de merd..rs. Louco por uma bolinha, apaixonado pelas crianças, boa praça no mais alto grau", seguiu.>