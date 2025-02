CARNAVAL

Lore Improta se defende após acusação de 'apagamento da cultura negra' por homenagens ao axé: 'Venho desse berço'

Apesar de ser baiana, loira também foi acusada de apropriação cultural

Como tema do Carnaval 2025, Lore Improta escolher fazer homenagens aos principais ícones e hits dos 40 anos do axé. Na mais recente delas, a loira foi atacada nas redes sociais.>

Lore, que já homenageou Banda Eva, Timbalada e Luiz Caldas, decidiu se vestir de 'Chiclete com Banana', usando um look rosa, um colar imitando bolas de chiclete e um adereço na cabeça trazendo bananas. Após a publicação, a esposa de Leo Santana foi acusada de apropriação cultural e apagamento da cultura negra. >

Ao se deparar com as críticas, Lore, que é nascida e criada em Salvador, se defendeu."Sei muito da minha verdade. Estou muito tranquila com o que a gente se propôs a fazer que é comemorar o Axé Music. São 40 anos de Axé e eu, que venho desse berço, que danço Axé desde que me entendo por gente. Meu pai me apresentou esse ritmo e estou muito feliz", pontuou ela em entrevista à Quem.>