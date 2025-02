DE PIJAMA

Eta, GG! Léo Santana encerra festa na Barra sem cueca e leva bronca de Lore Improta

Cantor apareceu publicamente com short que usa para dormir em casa

"Você está vendo? Registra aí. Ele está saindo com o short que ele dorme em casa. Está sem cueca, está sem cueca, minha sogra. Vixe, está sem cueca! Ele vai ver! Ele que não reclame na Sapucaí", brincou Lore, passando a mão no bumbum do marido para comprovar que ele estava sem nada por baixo.>