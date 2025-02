SAÚDE

Lore Improta enfrenta tratamento para nódulo antes do Carnaval 2025

Dançarina lida com dores intensas e faz infiltrações para garantir performance na avenida

H Heider Sacramento

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 09:38

Lore Improtta Crédito: Reprodução

Além da intensa rotina de ensaios e treinos físicos, Lore Improta encara um desafio extra para brilhar no Carnaval 2025: o tratamento contra o Neuroma de Morton, um nódulo nos nervos dos dedos do pé que provoca dores e limita seu uso de salto alto. Musa da Viradouro, a influenciadora revelou que precisa seguir um protocolo rigoroso de cuidados para conseguir sambar sem sofrimento. >

“Sinto muita dor. Isso afeta diretamente a quantidade de vezes que posso usar salto, por exemplo. Gostaria de usar muito mais, mas acabo sempre tendo que trocar por tênis ou rasteirinha. Às vezes, preciso até mudar o look por não poder usar salto alto por muito tempo”, explicou em entrevista ao Gshow.>

De acordo com especialistas, o Neuroma de Morton ocorre devido a um espessamento do nervo interdigital dos dedos do pé, causado por traumas repetitivos. O nódulo surge a partir de microtraumas ao longo do tempo, levando à fibrose ou espessamento do nervo. Os sintomas incluem dor intensa, principalmente quando o paciente usa sapatos fechados e apertados.>

A condição foi diagnosticada em Lore há cerca de 10 anos, quando ela participava do concurso para o Balé do Faustão. A dançarina lembra que começou a sentir dores durante um ensaio. “No meio de um dos ensaios senti muita dor e, a partir dali, nunca mais parou. Acho que torci o pé naquele dia, porque estava de salto alto. Antes, eu só dançava de tênis, mas, quando passei a usar salto com frequência, percebi que tinha algo errado”, contou.>

Tratamento intensificado no pré-Carnaval>

Para conseguir desfilar e dançar com menos dor, Lore segue um tratamento que inclui infiltrações e bloqueios no nervo. As sessões são intensificadas um mês antes do desfile e podem ser reforçadas dias antes do evento.“Faço bloqueios, evito sapatos fechados que apertem a frente do pé e, às vezes, opto por um escalda-pés para relaxar”, disse a influenciadora. >