SHOW POLÊMICO

Compadre Washington ignora nome social de fã trans e gera revolta

Cantor pressionou jovem a revelar nome de registro durante apresentação em Belém

O cantor Compadre Washington, líder da banda É o Tchan, se envolveu em uma polêmica após constranger uma fã trans durante um show em Belém do Pará, no dia 8 de fevereiro. Em um vídeo que viralizou nesta quarta-feira (19), ele insiste para que a jovem revele seu nome de registro, ignorando o nome social que ela havia apresentado. >

No palco, a fã se identificou como Ketlen, mas Compadre Washington reagiu com incredulidade. “Não! Mentira sua. Mamãe não batizou você assim”, disse o cantor, pressionando a jovem a revelar seu nome morto. Diante da insistência, Ketlen acabou cedendo, e o artista respondeu de forma jocosa: “Aí, sim! Falou a verdade… mentira tem perna curta.” O episódio causou constrangimento e desconforto entre o público presente.>

A atitude do cantor gerou indignação nas redes sociais, com críticas ao desrespeito à identidade da fã. Até o momento, Compadre Washington não se pronunciou sobre o caso. No entanto, após a repercussão negativa, ele restringiu os comentários em suas redes sociais.>