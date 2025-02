FÃ NÚMERO 1

Irreconhecível, Lore Improta fala sobre emoção de curtir trio de Leo Santana no meio da galera

Loira curtiu o Pipoco na companhia de amigos

Fã número 1 do marido Léo Santana, Lore Improta seguiu a tradição e marcou presença no Pipoco, evento pré-Carnaval comandado pelo artista. Fantasiada de E.T. , a dançarina reuniu os amigos e pulou atrás do trio.>

"A nave do Pipoco pousou no Carnaval de Salvador! Meu momento chegouuuuu, minha gente. Vocês sabem que todo ano, o Pipoco é certo pra mim, é o dia que não marco nada, pra curtir com os meus amigos e recarregar as energias pra maratona que vem por aí. É uma tradição que amo e não abro mão! TEVE ET PULANDO ATRÁS DO TRIO SIM, RUMBORAAAAA', escreveu ela, após o fim do evento.>