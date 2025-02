AMIGOS

Bolsonaro diz que Jojo Todynho está 'um filézinho' após emagrecer e comenta amizade: 'Somos iguais'

Ex-presidente explicou como aconteceu a aproximação inusitada

O ex-presidente e a cantora se conheceram pela relação da artista com Michelle Bolsonaro. A ex-primeira dama, inclusive, foi à festa de aniversário da cantora e a presenteou com uma carta escrita à mão.>

Bolsonaro explicou ainda como aconteceu essa conexão inusitada com Jojo. “Liguei para ela no aniversário dela. Vi quando ela se casou com um tenente do exército. Vi algumas declarações dela, bacana pô. Ela fala o que realmente tem que falar e a gente bate 100% no pensamento. Somos iguais”, exaltou.>