TRAUMA

Filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo, Giulia Costa soube da morte do pai pelo Instagram

Jovem, que tinha 12 anos na época, foi atacada nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 22:32

Giulia Costa, Flávia Alessandra e Maercos Paulo Crédito: Reprodução

Fruto do casamento da atriz Flávia Alessandra e do ator e diretor Marcos Paulo, Giulia Costa soube da morte do seu pai pela internet. A jovem, que atualmente tem 25 anos, tinha apenas 12 na época.>

"Eu soube da morte do meu pai pelo Instagram (...) Quando abri o Instagram, nos comentários, as pessoas estavam falando "meus pêsames" e "sinto muito pelo seu pai"", lembra ela.>

Marcos Paulo morreu em novembro de 2012, aos 61 anos, vítima de uma embolia pulmonar. Ele começou a passar mal à noite em casa, na Barra da Tijuca, e se preparava para ir ao hospital quando morreu, por volta das 21h. >

Não bastasse o trauma de perder o pai e de ser informada pela internet, Giulia ainda sofreu ataques pelas redes sociais na época, mesmo tendo apenas 12 anos. "Indo para a missa de sétimo dia, eu postei uma foto com meu namorado da época sorrindo, em frente ao espelho, arrumados, no Instagram. Eu sofri muito hate por causa disso, porque estava postando foto sorrindo. Veio uma enxurrada de comentários falando: "Está rindo, não está nem aí para o pai, a prova de que ela não merece a herança dele, olha como ela não ama ele e olha como ela só quer o dinheiro". Eu era uma criança", desabafou Giulia no podcast "Pé no Sofá Pod", apresentado por ela e pela mãe, Flávia Alessandra.>