‘TODO MUNDO NO RIO’

Deezer sorteia 15 pares de ingressos para área vip em show de Lady Gaga no Rio; saiba como participar

Plataforma vai levar fãs para uma experiência única no evento gratuito em Copacabana

A Deezer anunciou um concurso especial para levar fãs de Lady Gaga a uma experiência exclusiva no show gratuito da cantora na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, marcado para 3 de maio. Como player oficial do evento, a plataforma sorteará 15 pares de ingressos para uma área especial próxima ao palco, garantindo uma vivência inesquecível. >

A promoção acontece entre 25 de fevereiro e 10 de abril, e podem participar maiores de 18 anos com contas Deezer ativas nos planos Premium, Duo ou Family. Cada CPF pode ser inscrito uma única vez no site todomundonadeezer.com.br, e os vencedores terão passagens e hospedagem pagas. Além disso, os dois usuários que mais ouvirem Lady Gaga na Deezer – um residente do Rio de Janeiro e outro de qualquer lugar do país – também serão premiados com convites VIP e direito a um acompanhante.>