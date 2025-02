‘TODO MUNDO NO RIO’

Prefeitura do Rio anuncia mega show de Lady Gaga em Copacabana

O evento aguardado há meses será realizado no dia 3 de maio, reunindo fãs em um dos cartões-postais mais famosos do Brasil

H Heider Sacramento

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 11:32

Lady Gaga Crédito: Reprodução

O Rio de Janeiro está prestes a receber um dos maiores shows de sua história. Lady Gaga confirmou sua apresentação na Praia de Copacabana, que acontecerá no dia 3 de maio de 2025. A notícia foi oficializada em uma coletiva realizada nesta sexta-feira (21), após meses de rumores e expectativas. >

O evento, intitulado “Lady Gaga Todo Mundo no Rio”, seguirá o formato do show de Madonna, realizado no mesmo local em 2024. A expectativa para a apresentação é enorme, especialmente porque a cantora não se apresenta no Brasil desde 2012. O show será gratuito e espera reunir cerca de 1,5 milhão de pessoas. De acordo com a organização, o espetáculo terá uma duração de aproximadamente 2h30, começando às 21h e encerrando às 23h30.>

🚨 BRAZIL, I'M NOT DEVASTATED ANYMORE! 🇧🇷



LADY GAGA OFICIALMENTE EM COPACABANA, 03 DE MAIO! TODO MUNDO NO RIO!



Apresentado por @coronabrasil realizado por @BonusTrack_live pic.twitter.com/q7s73PjZje — Igor Rogh (@igorogh) February 21, 2025

Em entrevista à imprensa, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), justificou o investimento público em eventos como esse. “Vai gastar dinheiro público com a Lady Gaga? Vou. Com a Madonna gastei também. Sabe por quê? Porque enche todos os hotéis, enche todos os restaurantes. E constrói essa identidade”, disse Paes, defendendo a relevância de grandes atrações internacionais para a cidade.>

A produtora Bonus Track, que também organizou o show de Madonna, foi a responsável por viabilizar o evento. Segundo informações, a produtora solicitou um espaço de 28 mil metros quadrados para acomodar a grande estrutura do evento, que contará com inovações como telões de alta definição no lugar dos tradicionais fogos de artifício, e banheiros químicos espalhados estrategicamente para o conforto do público.>

A volta de Lady Gaga ao Brasil tem um sabor especial para os fãs, após a frustrada tentativa de show no Rock in Rio 2017, que foi cancelado devido a problemas de saúde da cantora. Em outubro de 2024, em entrevista ao Fantástico, Lady Gaga expressou sua saudade do Brasil: “Eu amo os fãs brasileiros, estou morrendo de saudade de vocês”, afirmou.>