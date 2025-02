TÉRMINO SURPREENDENTE

Relatório de imagem teria influenciado fim de namoro entre Bruna Marquezine e João Guilherme

Análise de BI encomendada pela equipe de marketing da atriz indicaria impacto negativo na imagem de Marquezine após evento em Fazenda Talismã

H Heider Sacramento

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 09:04

Bruna Marquezine e João Guilherme Crédito: Reprodução

O fim do namoro entre Bruna Marquezine e João Guilherme, revelado na última quarta-feira (19), gerou surpresa e especulação entre fãs e imprensa. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, um relatório de Business Intelligence (BI), encomendado pela equipe de marketing da atriz, pode ter sido um fator determinante para o término do relacionamento. >

Fontes próximas à atriz afirmaram que o relatório, que visa monitorar a imagem pública de Bruna, apontou que sua presença na festa de aniversário de João Guilherme, na Fazenda Talismã, do cantor Leonardo, não foi bem vista por algumas marcas. A análise indicaria que o evento, especialmente por conta do consumo de bebidas alcoólicas excessivo e do ambiente familiar, afetou negativamente a imagem da atriz.>

O comunicado oficial sobre a separação afirmou que Bruna e João Guilherme terminaram de maneira amigável. "A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro", disseram à assessoria da atriz. No entanto, o fim do namoro também veio acompanhado de especulações sobre o desconforto de Bruna com a família do ex-namorado.>