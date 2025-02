AO VIVO

Repórter da Globo foge de entrada ao vivo por medo de assalto

Profissional alterou local da reportagem após avistar motos suspeitas em área conhecida por assaltos

A repórter do Bom Dia São Paulo, Isadora Marcos, passou por um susto durante uma entrada ao vivo na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, ao se deparar com uma situação que gerou receio de assalto. A jornalista se deslocava para relatar a onda de roubos na região quando avistou duas motos suspeitas circulando pelo local. >