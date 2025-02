DESABAFO

Repórter da Globo é demitida após 30 anos de emissora: 'Consciência super tranquila'

Ana Zimmerman ficou conhecida nacionalmente com matérias para o 'Jornal Nacional' e o 'Fantástico'

A repórter Ana Zimmerman, 51, que foi demitida da Globo após 30 anos dedicados à emissora, comentou sobre como foi a sua reação ao receber a notícia. A demissão aconteceu às vésperas do Natal, mas ela falou sobre o caso nesta semana, em entrevista no Toca Podcast. >

“‘O que eu fiz (de errado), o que que eu vou fazer (da vida)?’ São as duas coisas que você pensa na mesma hora”, relatou. “A explicação para mim foi que houve uma ‘dessintonia’. Agora, eu saí com a consciência super tranquila”, disse ela, que atuava na RPC, afiliada da Globo no Paraná, e ficou conhecida nacionalmente com matérias para o 'Jornal Nacional' e o 'Fantástico'.>