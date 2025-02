SAÚDE MENTAL

Whindersson Nunes é internado em clínica psiquiátrica em São Paulo

Informação foi divulgada por assessoria do humorista

Anna Luiza Santos

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 21:48

Whindersson Nunes contou que já sofreu perseguições e assédios de admiradores Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O humorista Whindersson Nunes foi internado em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo. A informação foi divulgada, nesta quinta-feira (20), pela empresa Non Stop Produções Artísticas, responsável pela carreira do YouTuber.>

Segundo o comunicado, a decisão partiu do próprio artista, que optou por um acompanhamento médico especializado para cuidar de sua saúde mental. A nota também frisou que, mesmo com a internação, Whindersson está bem. >

“Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama". >

O humorista já falou publicamente sobre sua luta contra a depressão. Em maio do ano passado, ele desabafou nas redes sociais que, pela primeira vez, não se sentiu bem no palco devido à doença. “Primeira vez que a depressão fez eu não me sentir bem com um microfone na mão foi hoje, mas aprendi mais uma. Quando for fazer algo, faça por que quer, não por que está com raiva”, escreveu. >