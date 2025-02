COMOVENTE

Aos prantos, Lexa fala pela primeira vez sobre morte da filha e alerta sobre pré-eclâmpsia

Desabafo foi feito em entrevista ao Fantástico e irá ao ar no próximo domingo (23)

Lexa abriu o coração e falou pela primeira vez sobre a morte da filha, Sofia, em entrevista ao doutor Drauzio Varella no Fantástico, que vai ao ar neste domingo (23). A bebê morreu no dia 5 deste mês, três dias após nascer prematura por conta da pré-eclâmpsia, condição grave que afeta a pressão arterial na gravidez. >

Durante a conversa com Drauzio, Lexa alertou sobre os riscos da doença, acompanhada do noivo, Ricardo Vianna. “Eu sentia uma dor de estômago muito forte. Minha dor de cabeça já não passava mais. Minha mão já estava de uma maneira que não fechava mais. As pessoas precisam entender o quão grave é uma pré-eclâmpsia”. >