Anitta é detonada após menosprezar fãs: 'Ingrata'

Cantora ainda não se pronunciou sobre caso

Anna Luiza Santos

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 19:55

Anitta Crédito: Reprodução

Anitta realizou o famoso show de verão ‘Ensaios da Anitta’ em Florianópolis (SC), no último fim de semana, porém, o tratamento que a cantora deu aos fãs antes do show, não foi visto com bons olhos. A cantora foi detonada pela atitude no local e nas redes sociais. >

Na entrada do hotel que a artista iria se hospedar estava repleto de admiradores acampando para ter um momento tiete com a ídola. Anitta chegou em uma van, viu os fãs, mas ignorou todo mundo, independente do quanto tentassem chamar atenção. >

“Rapidinho, Anitta, por favor”, chamou um integrante do fã-clube. “Por favor, Anitta, somos só seis pessoas. A gente está desde as cinco aqui”, disparou outro. Uma terceira pessoa gritou “te amo”, mas, mesmo com a dedicação, a cantora não parou para cumprimentá-los. >