SINCERA

Após 9 anos do divórcio, Fátima Bernardes conta que William Bonner foi sua referência profissional

Jornalistas se separaram em 2016 após 26 anos de casamento

A jornalista Fátima Bernardes participou do Casa de Verão da Eliana, programa do GNT, e revelou que, na sua passagem pela bancada do Jornal Nacional, teve o ex-marido, William Bonner, como sua referência profissional. >

No programa, a apresentadora foi surpreendida por Eliana ao ser questionada: “Cada um de nós aqui teve um mestre ou alguém que de alguma forma deixou uma mensagem. Vocês tiveram isso?" >

Explicando melhor a pergunta, a loira seguiu: "Por exemplo, quando você chegou no jornalismo, você encontrou com Gloria Maria. Não sei se foi Gloria, pode ser um homem também, mas você lembra de alguém muito famoso que te deu uma dica que foi preciosa na sua vida profissional? Houve essa generosidade, esse carinho ou sem saber essa pessoa te ajudou?". >