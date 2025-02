ATAQUES DE ÓDIO

Filha de IZA, Nala, é alvo de críticas pela sua aparência: ‘O que importa é a saúde’

Bebê de quatro meses é alvo de piadas maldosas nas redes sociais; fãs saem em defesa da família da cantora

As críticas, no entanto, foram prontamente rebatidas pelos fãs de IZA, que se mobilizaram nas redes sociais para defender a família. Muitos destacaram a crueldade dos comentários e questionaram como adultos se sentem no direito de atacar um bebê tão pequeno. “As pessoas realmente precisam parar de se achar no direito de falar sobre a aparência de uma criança”, escreveu um seguidor indignado.>

Nala, que nasceu no dia 13 de outubro de 2023 no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, tem sido motivo de celebração para seus pais. IZA e Yuri reataram o relacionamento recentemente, após uma separação temporária causada por uma traição do jogador. Até o momento, nem a cantora nem o jogador se pronunciaram publicamente sobre as críticas.>