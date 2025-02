SAÚDE DELICADA

Papa Francisco perdeu pedaço do pulmão direito

Cirurgia de remoção aconteceu após papa descobrir três cistos

Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 07:27

Papa Francisco Crédito: Shutterstock

Internado com quadro delicado de pneumonia, o Papa Francisco, 88 anos, já sofreu antes com problemas respiratórios. O pontífice perdeu parte do pulmão direito após ser atingido por uma forte epidemia de gripe.>

O caso aconteceu em 1957, quando Francisco tinha apenas 21 anos. Essa foi a primeira cirurgia feita na vida dele. "Eu estava no segundo ano do Seminário de Villa Devoto. Naquele inverno, uma forte epidemia de gripe se espalhou e muitos seminaristas foram infectados. Eu também. Mas de fato, no meu caso, a situação evoluiu de uma forma mais complicada", disse ao médico e jornalista argentino Nelson Castro, em 2019.>

Quando se internou por conta da epidemia, Francisco descobriu a existência de três cistos no lobo superior do pulmão direito. Após meses de tratamento, a equipe médica achou melhor retirar um pedaço do órgão. A cirurgia, segundo define o líder religioso, foi "cruel". "[Me disseram] que tinha sido necessário usar muita força. Por isso, quando me recuperei da anestesia, senti muita dor", afirmou.>

Apesar da recuperação sofrida, a cirurgia foi um sucesso e, embora tenha afetado a vida dele inicialmente, com o passar dos anos o pulmão direito se expandiu e só um "pneumologista de primeira linha" consegue perceber que o órgão perdeu um pedaço anos atrás.>

Internado>

Atualmente internado, Francisco está com uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias e sua situação é definida como" complexa". Ele, particularmente, acredita que não irá sobreviver, e não tem previsão de alta.>

O pontífice está internado no Hospital Gemelli, em Roma. "Todos os exames realizados até o momento são indicativos de um quadro clínico complexo que exigirá internação hospitalar adequada", diz o boletim médico.>

Francisco foi hospitalizado no dia 14 de fevereiro para tratar uma bronquite persistente. Ele chegou a ter uma forte crise de tosse durante uma leitura em seus compromissos papais e precisou de auxílio. >

Essa é a quarta internação do papa desde que assumiu o pontificado, em 2013. Ele tem um histórico de problemas respiratórios.>