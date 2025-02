SAÚDE FRÁGIL

Papa Francisco está morrendo e já recebeu extrema-unção, diz jornal italiano

Líder religioso enfrenta pneumonia nos dois pulmões

O Papa Francisco está em estado muito grave e deve morrer em breve. É o que diz o Il Giornale d'Italia, um dos principais jornais do país. >

Segundo o portal, o pontífice já recebeu extrema-unção, um sacramento católico que consiste em ungir com óleo santos os doentes. Fontes do Vaticano confirmaram que o líder religioso está no "fim da vida". >