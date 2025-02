INTERNACIONAL

Saiba quem é o jornalista da Globo que substituiu Ilze Scamparini na cobertura da saúde do Papa

Correspondente da Globo acompanha internação do papa Francisco em Roma, enquanto Ilze está de férias no Brasil

Com a saúde do papa Francisco, de 88 anos, em estado delicado, jornalistas de todo o mundo se concentram na Policlínica Gemelli, em Roma, hospital que atende os pontífices desde 1964. Entre os profissionais que acompanham a situação, está Murilo Salviano, correspondente da Globo e da GloboNews, enviado às pressas para cobrir a ausência de Ilze Scamparini, que está de férias no Brasil. >