IMÓVEL DE LUXO

Triplex de Luciana Gimenez vai a leilão nos EUA com lance milionário

Propriedade avaliada em R$ 75 milhões será a primeira no Brasil a ser leiloada pela Sotheby’s

O luxuoso triplex da apresentadora Luciana Gimenez e de seu ex-marido, o empresário Marcelo de Carvalho, será leiloado nos Estados Unidos. O imóvel, localizado no Condomínio Cidade Jardim, em São Paulo, está à venda desde a separação do casal, em 2018, e agora será o primeiro no Brasil a ser negociado pela casa de leilões Sotheby’s. >

Avaliada em R$ 75 milhões (cerca de US$ 13 milhões), a propriedade possui suítes de alto padrão, cinema privativo e acesso exclusivo ao Shopping Cidade Jardim. O leilão acontece no dia 1º de março, e os lances podem ser feitos a partir desta quinta-feira (21).>

A Sotheby’s estipulou um lance inicial entre US$ 4 milhões e US$ 8 milhões para a venda do triplex, que marca a expansão da empresa no mercado imobiliário internacional. A propriedade combina duas unidades do mesmo edifício, somando 1.388 m².>