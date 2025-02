PREPARAÇÃO

Vaticano ensaia funeral do Papa Francisco, que está com problemas de saúde

Após exames, Papa disse que não deve sobreviver a pneumonia

Maysa Polcri

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 10:08

Papa Francisco enfrenta problema grave de saúde Crédito: Shutterstock

Enquanto o Papa Francisco, de 88 anos, enfrenta uma pneumonia nos dois pulmões, a Guarda Suíça, responsável pela segurança do pontífice, realiza treinamentos para o funeral. A informação foi revelada pelo jornal britânico The Sun. Nesta semana, o Papa teria confidenciado que "talvez não consiga sobreviver dessa vez". >

O religioso está internado no hospital Gemelli, em Roma, desde a última sexta-feira (14). Um comunicado do Vaticano, divulgado na quarta-feira (19), informa que exames de sangue do Para mostraram “ligeira melhora” e que o quadro dele é estável. >

No dia anterior, um boletim apontou que o quadro clínico do pontífice é complexo, mas não faz menção à iminência de morte.>

“Exames laboratoriais, radiografias de tórax e as condições clínicas do Santo Padre continuam apresentando um quadro complexo. A infecção polimicrobiana, que surgiu num contexto de bronquiectasia e bronquite asmática, e que exigiu o uso de antibioticoterapia com cortisona, torna o tratamento terapêutico mais complexo", pontuou.>

Fontes próximas ao Papa ouvidas pelo jornal britânico revelaram que os procedimentos da cerimônia fúnebre estão em andamento, caso o religioso não resista. Apesar disso, o capitão da Guarda Suíça, Christian Kühne, negou que haja preparação para o funeral. >

Ele ainda afirmou que as operações seguem normalmente e não houve mudanças nos protocolos. O Papa tem cancelado os compromissos e, de acordo com o The Sun, ele estaria tomando decisões estratégicas dentro da Igreja antes da piora do estado de saúde. >

Entre os assuntos, estaria a prorrogação do mandato do cardeal Giovanni Battista Re, que comandará o Conclave quando a sucessão for necessária.>

Problemas de saúde

Antes de ser internado, o Papa Francisco já dava sinais de que enfrentava problemas respiratórios. No domingo (9), o religioso pediu para um assistente ler o discurso na Santa Missa do Jubileu das Forças Armadas, após sentir falta de ar durante uma leitura no Vaticano. >

"Peço desculpas e peço que o mestre de cerimônias continue a leitura devido à dificuldade de respirar", disse Francisco, apontando para o próprio peito. >