ESTADO DE SAÚDE

'Quadro complexo': Papa tem pneumonia nos dois pulmões, revela Vaticano

Internado desde a última sexta-feira (14), pontífice foi diagnosticado com infecção polimicrobiana

Os dois pulmões do Papa Francisco foram atingidos pela pneumonia. É o que aponta o boletim médico do pontífice divulgado, nesta terça-feira (18), pelo Vaticano. Segundo o documento, ele foi diagnosticado com "pneumonia bilateral" - quando a infecção chega aos dois órgãos. >