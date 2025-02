88 ANOS

Internado com bronquite, Papa Francisco passará por novos exames

Pontífice apareceu bastante debilitado nos últimos dias



Fernanda Varela

Estadão

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 12:35

Papa Francisco Crédito: Reprodução

Internado por causa de uma bronquite, o Papa Francisco, de 88 anos, apresentou melhora nas últimas 24h. O pontífice teve seu quadro de febre controlado e passou uma "noite tranquila", segundo o Hospital Gemelli, em Roma. >

Nos próximos dias o Papa passará por exames diagnósticos para dar continuidade ao tratamento contra bronquite, informou o Vaticano. Ele segue tratando a infecção do trato respiratório.>

Desde que foi diagnosticado com bronquite, na quinta-feira passada, 13, o Papa vinha mantendo suas atividades e audiências no interior da Casa Santa Marta, a residência do Vaticano onde vive.>

"O Papa passou uma noite tranquila, consistente com o quadro clínico pelo qual foi admitido ontem no Policlínico Gemelli em Roma", disseram fontes do Vaticano à ANSA. Sua temperatura corporal alta diminuiu, acrescentaram.>

Conforme a agência, o Papa Francisco chegou ao Gemelli na sexta-feira sem muito fôlego devido à dificuldade respiratória ligadas a um excesso de muco, e um tratamento "caseiro" para bronquite não havia dado os resultados esperados.>

Conforme fontes do Vaticano disseram à ANSA, há otimismo em relação à nova terapia, que começou na sexta-feira, após os médicos constatarem que o pontífice argentino está sofrendo de uma infecção do trato respiratório.>

Durante a Santa Missa do Jubileu das Forças Armadas, no último domingo, 9, o pontífice pediu para um assistente ler o discurso por conta de dificuldades respiratórias. Francisco perdeu parte do pulmão quando era jovem devido a uma infecção respiratória, o que torna o quadro mais complexo.>

O Papa tem enfrentado problemas de saúde há muito tempo, incluindo episódios prolongados de bronquite. Ele usa um andador ou bengala para se mover pelo seu apartamento. Em janeiro, sofreu uma queda em sua casa e machucou o braço direito. Na ocasião, o religioso teve que imobilizar o braço por precaução.>