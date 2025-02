FALTAM 7 ANOS

9 países estão na mira de asteroide com destruição equivalente a 500 bombas de Hiroshima

A data prevista para o choque é no dia 22 de dezembro de 2032

Um asteroide pode cair na Terra e atingir a América do Sul daqui a sete anos - mais precisamente no dia 22 de dezembro de 2032. Segundo cientistas da NASA, o 2024 YR4 tem potencial para provocar uma destruição equivalente a 500 bombas de Hiroshima, destruindo grandes cidades inteiras.>

Cientistas do Catalina Sky Survey Project, projeto financiado pela NASA, explicam que ainda não é possível saber onde ele cairá, mas existe a possibilidade do choque acontecer numa faixa estreita do norte da América do Sul até a Ásia, incluindo regiões densamente povoadas como Chennai, na Índia, e a Ilha de Hainan, na China. Apesar disso, a chance desse asteroide cair na Terra é de 2,1%.>