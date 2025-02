SAÚDE CRÍTICA

Após novos exames, Papa Francisco diz que não deve sobreviver a pneumonia

Pontífice já estaria resolvendo pendências antes da escolha do sucessor, segundo fontes próximas do Vaticano

Depois de ter sido diagnosticado com pneumonia nos dois pulmões na última terça-feira (18), o Papa Francisco teria perdido as esperanças de sobreviver a doença. Segundo informações obtidas pelo jornal estadunidense Politico, duas pessoas próximas ao pontífice disseram que ele confidenciou que “talvez não consiga sobreviver desta vez”. >

Segundo as fontes ligadas ao líder religioso, o papa tem sofrido de dores intensas e expressou a vontade de resolver assuntos pendentes antes do conclave, que irá definir seu sucessor. O comunicado do Vaticano, divulgado na terça-feira, apontou que o quadro clínico do pontífice é complexo, mas não fez menção à iminência de morte. >