Vaticano cancela compromissos de fim de semana do papa, que segue internado

Pontífice enfrenta "infecção "complexa"

O papa Francisco, que está internado no hospital Gemelli de Roma desde sexta-feira devido a uma infecção respiratória "complexa", está completando seu quinto dia de internação nesta terça-feira (18). O pontífice de 88 anos enfrenta uma infecção respiratória que já dura mais de uma semana. >

Em virtude de sua condição de saúde, o Vaticano anunciou que ele não participará dos eventos do Ano Santo neste fim de semana. Uma audiência pública programada para o sábado foi cancelada, enquanto uma missa papal prevista para domingo ocorrerá, mas será conduzida por uma autoridade sênior do Vaticano.>

Na segunda-feira, o Vaticano informou que a terapia medicamentosa do papa foi alterada pela segunda vez desde sua internação, com o objetivo de tratar uma "situação clínica complexa". Os médicos explicaram que a infecção de Francisco é uma "infecção polimicrobiana do trato respiratório", causada por uma combinação de vírus, bactérias e fungos.>