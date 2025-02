TV

Cadê Ilze Scamparini? Descubra por que jornalista não está cobrindo internação do papa em Roma

Telespectadores estranharam a ausência da correspondente

Fernanda Varela

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 22:22

Ilze Scamparini e Papa Francisco Crédito: Reprodução

Quem acompanha a Globo sabe que sempre que tem notícia do papa, é a repórter Ilze Scamparini quem costuma aparecer com seus cabelos longos e casacos de frio. Desta vez, com a internação do Papa Francisco, aos 88 anos, vítima de uma bronquite, os telespectadores têm sido informados por outra pessoa: Murilo Salviano.>

Mas podem ficar tranquilos, não aconteceu nada com a correspondente mais popular dos telhados de Roma. Ela simplesmente está curtindo férias no Brasil ao lado do marido, o roteirista italiano Domenico Saverni Mezzatesta. Desta vez, até a cachorrinha do casal, Pina, foi junto. A família embarcou em meados de janeiro para curtir o Rio e Búzios.>

Murilo Salviano, que é correspondente de Londres, foi deslocado para a cobertura. Em sua entrada no Jornal Nacional desta segunda-feira (17), ele disse que o quadro clínico do pontifíce é “complexo”.>