LUTO

Tatá Werneck lamenta morte da avó antes de festa de 90 anos: 'Chorando que nem uma capivara'

Apresentadora já tinha perdido a outra avó em dezembro de 2021

"Vovó partiu. Virou a estrela mais perfumada e cheia de laquê. Impecável . Digna. Elegante. O mesmo cheirinho, desde sempre. Tava animada pra comemorar seus 90 anos. Mas a gente não sabe de nada. E Deus sabe de tudo. E tenho a sorte de ter uma família com muita fé", iniciou.>

"Agradeço a Deus por permitir que fosse cumprida a ordem natural da vida. Os avós vão embora antes e deixam a gente cheia de saudade. Eu honro a sua passagem pela vida, vozinha. Chorando que nem uma capivara ainda. Mas grata a Deus! Prometo fazer as unhas. E rezar por você todos os dias. E sempre trabalhar pra não depender de ninguém. E pode deixar que ficarei longe da sua cristaleira. Deus te receba com todo amor que há. Te amo. Obrigada. Não tenho mais avós e avôs no plano físico. Sinto que hoje foi o dia em que amadureci", concluiu.>