O CANTO DA CIDADE

Confira quais dias e onde Daniela Mercury vai se apresentar no Carnaval de Salvador 2025

Cantora puxará a tradicional 'Pipoca da Rainha' 4 dias na Avenida

Na contagem regressiva para o Carnaval 2025, quem vai curtir a festa de rua em Salvador já está montando o roteiro de quais artistas seguir na avenida. E com a celebração de 40 anos do Axé Music, a rainha Daniela Mercury não poderia ficar de fora dos festejos. Prometendo agitar os corações dos foliões, a cantora anunciou que neste ano a tradicional ‘Pipoca da Rainha’ estará nas ruas em quatro dias de Carnaval. >

Daniela já avisou que serão 6 apresentações em 6 dias em Salvador, com exceção do sábado (01), dia em que ela se apresentará em São Paulo. >

Confira onde ver o show de Daniela no Carnaval deste ano:

No primeiro dia de folia, a rainha do Axé puxará seu trio independente, a Pipoca da Rainha, na Barra/Ondina, no Circuito Dodô, cantando os seus maiores hits na sua terra natal. >