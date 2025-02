ATENÇÃO, GATEIROS

Dia Mundial do Gato: veja 10 motivos para ter um felino em casa

Pesquisas comprovam que animais podem trazer benefícios para a saúde

Nesta segunda-feira (17) é comemorado o Dia Mundial do Gato. E quem é 'gateiro' sabe o quanto é bom ter um felino desses em casa. Apesar de muita gente torcer o nariz e afirmar que gato não tá nem aí pro dono, não é bem assim que as coisas funcionam.>

Um estudo divulgado por uma clínica de saúde do sono localizada nos Estados Unidos mostrou que quem tem gato em casa dorme mais tranquilamente durante a noite. De acordo com essa pesquisa, 41% dos gateiros informaram dormir melhor com o bichinho do lado.>