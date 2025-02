ARRECADAÇÃO

Após evento beneficente, Léo Santana e Lore Improta doam cheque de R$ 625 mil às Obras Sociais Irmã Dulce

Quantia foi arrecadada na Noite da Aclamação em Salvador

Com a segunda edição do evento, realizada no final de janeiro, diversos famosos e artistas se reuniram para uma noite de solidariedade. A festa contou com a presença de Ivete Sangalo, Timbalada, Ivete Sangalo e Margareth Menezes, além de uma homenagem especial ao cantor Gilberto Gil. >