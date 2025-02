MÚSICA

Mariah Carey, Jessie J e Ivete Sangalo são confirmadas no The Town 2025

A segunda edição da festa acontecerá nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, em São Paulo

A Rock World, empresa responsável pela organização do The Town, confirmou mais três atrações de peso para a segunda edição do festival de música: Mariah Carey, Jessie J e Ivete Sangalo.>