VATICANO

Internado, Papa Francisco pensa em renunciar, admitem cardeais

O pontífice já havia revelado que tinha carta de renúncia pronta

Cardeais da Igreja Católica reconheceram nesta quinta-feira (20) que, devido ao estado de saúde do papa Francisco, internado há quase uma semana com pneumonia nos dois pulmões, a possibilidade de sua renúncia ao cargo está sendo considerada. >

Durante uma coletiva de imprensa no Vaticano, o arcebispo de Marselha, cardeal Jean-Marc Aveline, afirmou que “tudo é possível” e declarou que a situação está sendo acompanhada “com certa inquietação”. O cardeal Juan José Omella, arcebispo de Barcelona, também comentou o assunto. Ele disse que não é "nenhum profeta", mas as normas da Igreja preveem a possibilidade de renúncia em casos como este.>

O próprio papa Francisco revelou, no início de seu pontificado, ter deixado pronta uma carta de renúncia, caso uma questão de saúde o impedisse de continuar suas atividades. Em um livro lançado no ano passado, ele afirmou que a possibilidade de deixar o cargo existia, embora naquele momento não sentisse a necessidade de tomar essa decisão.>

O papa anterior, Bento XVI, renunciou em 11 de fevereiro de 2013. Foi a primeira vez em seis séculos que um pontífice optou por abdicar do cargo. O papa, então com 85 anos, explicou sua decisão em um discurso público, citando a sua saúde fragilizada e a incapacidade de cumprir adequadamente as exigências do papado devido ao envelhecimento. Sua decisão surpreendeu o mundo e gerou grande repercussão, visto que a tradição papal preza pela permanência no cargo até a morte. Após a renúncia, Bento XVI se retirou para viver em um mosteiro dentro do Vaticano. Ele morreu nove anos depois, em dezembro de 2022. >