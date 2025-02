VEJA VÍDEO

TV Globo exibe beijo de Aline e Thamiris no BBB 25 e web reage com críticas

Momento que agitou as redes sociais decepciona parte dos espectadores, que criticam a rapidez e falta de clareza da cena

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 07:47

O tão aguardado beijo entre Aline e Thamiris no Big Brother Brasil 25 finalmente foi exibido pela TV Globo, mas o momento causou mais polêmica do que entusiasmo entre os espectadores. Após rumores e fofocas que começaram com Gracyanne, a TV Globo finalmente colocou as imagens no ar, mas a reação foi longe de ser positiva. >

O rumor sobre a troca de beijos entre Aline e Thamiris começou a circular nas redes sociais após uma conversa entre Gracyanne e outros confinados, onde a musa fitness relatava o suposto beijo das participantes. No entanto, quando a cena foi transmitida, o que deveria ser o ápice do episódio acabou decepcionando muitos fãs.>

Durante a exibição, Aline e Thamiris estavam visivelmente alcoolizadas em um momento de festa. A aproximação das duas aconteceu rapidamente, enquanto Aline se apoiava no pole dance, e o beijo foi instantâneo. A rapidez da cena, no entanto, não agradou. "Esse é o beijo tão comentado??? Eu, hein!", criticou um usuário no X (antigo Twitter). "Eu não tô vendo nada. Era isso? O grande beijo?", disparou outro.>

Além disso, o comportamento de Thamiris, que parecia constrangida com o assunto, também foi questionado. Muitos internautas acharam estranho que ela fizesse piadas sobre o beijo, o que gerou confusão entre os fãs. No entanto, a maioria discordou das acusações de assédio, com um internauta ironizando: "A Thamiris quase quebra o pescoço de tanto que fica olhando pra cima querendo o beijo... me poupe!">