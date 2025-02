QUEIXO CAÍDO

BBB 25: Veja como foi a reação de Diogo ao descobrir beijo de Aline e Thamiris

Sisters se beijaram na madrugada desta quinta (20)

O beijo de Aline e Thamiris durante a Festa do Líder na madrugada desta quinta (20) tem dado o que falar, tanto nas redes sociais, quanto dentro da casa. Agora foi a vez de Diogo Almeida, romance de Aline no reality, descobrir que a baiana beijou outra pessoa. >

Pouco tempo antes, Thamiris havia conversado com Gracyanne Barbosa e revelou que estava preocupada com a reação que Diogo poderia ter. A musa fitness tranquilizou a sister ao dizer que pediu à Vitória Strada para não comentar sobre o beijo com outros brothers da casa. Logo depois, Thamiris recebeu uma declaração romântica de Aline, que cantou a música 'Sozinho', declamando o trecho "às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois".>